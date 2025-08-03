Роб Пелинка: «Лучший молодой баскетболист Вселенной теперь надолго связан с лучшей спортивной организацией мира»

Генменеджер «Лейкерс» дал понять, что очень высоко ценит Дончича.

«Ровно шесть месяцев назад «Лейкерс » выбрали Луку Дончича, и он присоединился к нашей команде через обмен. Сегодня же Лука Дончич сам выбрал «Лейкерс», и это поистине великий момент в истории нашей организации. Мы бесконечно благодарны ему за это партнерство.

Лучший молодой баскетболист Вселенной теперь надолго связан с лучшей спортивной организацией мира», – сказал Пелинка .

Вчера Лука Дончич продлил контракт с «Лейкерс» на три года и 165 миллионов долларов. На сезон-2028/29 в соглашении действует опция игрока.