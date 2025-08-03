Восемь игроков «Лейкерс» присутствовали на пресс-конференции Луки Дончича по поводу продления контракта
Некоторые баскетболисты «Лос-Анджелеса» решили лично посетить мероприятие.
Вчера Лука Дончич продлил контракт с «озерниками» на три года и 165 миллионов долларов.
На последовавшей после этого пресс-конференции, помимо генменеджера Роба Пелинки и главного тренера Джей Джея Редика, присутствовали 8 игроков «Лейкерс»:
Макси Клебер, Маркус Смарт, Гэйб Винсент, Деандре Эйтон, Аду Тьеро, Руи Хатимура, Джексон Хэйс и Джарред Вандербилт (не попал на фото).
