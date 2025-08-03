Лука Дончич: «У «Лейкерс» есть все необходимое, чтобы бороться за чемпионство»
Звезда «Лос-Анджелеса» высоко оценивает шансы команды на титул.
«Честно говоря, я думаю, у нас отличная команда. У нас есть все необходимое, чтобы бороться за чемпионство.
Я буду стараться выигрывать каждую игру, несмотря ни на что. У нас появились сильные новички, так что мы будем идти до конца», – заявил Дончич.
В это межсезонье состав команды пополнили свободные агенты Деандре Эйтон, Маркус Смарт и Джейк Ларэвиа, а также 36-й пик драфта Аду Тьеро.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
