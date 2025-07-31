Лука Дончич хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру в «Лейкерс»

Лука Дончич не хочет ухода Леброна Джеймса из «Лейкерс».

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру в НБА в составе лос-анджелесской команды, сообщает DallasHoopsJournal.com.

Джеймс заработает 52,6 миллиона долларов за последний год своего контракта в следующем сезоне. Если он завершит карьеру после сезона-2025/26, это будет соответствовать ожиданиям Дончича. Но если Джеймс решит продолжить карьеру в сезоне-2026/27, Дончич хочет, чтобы лучший бомбардир в истории лиги остался в «Лейкерс».

В прошлом году дуэт Джеймс и Дончича сыграл вместе 23 матча. «Лейкерс » одержали 15 побед при 8 поражениях на этом отрезке, Дончич в среднем набирал 27,7 очка, делал 7,6 подбора и 7,3 передачи. Джеймс в тех же матчах набирал 23,7 очка, делал 7,8 подбора и 6,7 передачи.