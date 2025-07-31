Бронни Джеймс: «Не понравилась Летняя лига, не люблю приезжать в Вегас»

Бронни Джеймс честно описал впечатления от турнира в Лас-Вегасе.

Защитник «Лейкерс» во второй раз поучаствовал в межсезонном турнире НБА .

В этот раз он набирал 14,3 очка, 2,8 подбора и 3,8 передачи в среднем в 4 матчах.

«В Вегасе столько всего происходит. Мне лично не понравилась Летняя лига. Получил удовольствие от игр и борьбы, но приезжать и оставаться в Вегасе не люблю.

В голове теперь путаница. В ближайшее время не буду ничем заниматься», – заявил молодой игрок.

Леброн Джеймс является одним из претендентов на участие в организации нового клуба в Лас-Вегасе в случае расширения НБА.