Бронни Джеймс: «Не понравилась Летняя лига, не люблю приезжать в Вегас»
Бронни Джеймс честно описал впечатления от турнира в Лас-Вегасе.
Защитник «Лейкерс» во второй раз поучаствовал в межсезонном турнире НБА.
В этот раз он набирал 14,3 очка, 2,8 подбора и 3,8 передачи в среднем в 4 матчах.
«В Вегасе столько всего происходит. Мне лично не понравилась Летняя лига. Получил удовольствие от игр и борьбы, но приезжать и оставаться в Вегасе не люблю.
В голове теперь путаница. В ближайшее время не буду ничем заниматься», – заявил молодой игрок.
Леброн Джеймс является одним из претендентов на участие в организации нового клуба в Лас-Вегасе в случае расширения НБА.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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