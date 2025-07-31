Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
Рич Пол прокомментировал слухи о возможном обмене Леброна Джеймса.
«У парня есть пункт о запрете обмена. Точка.
У него есть пункт о запрете обмена. Решать ему. У него есть пункт о запрете обмена. Если у игрока есть пункт о запрете обмена, и команда хочет его обменять, этот игрок может сказать «нет». Это прописано в его контракте», – сказал агент Леброна Джеймса.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал TheTylilShow Live
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