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Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN

Названа возможная замена Шэннону Шарпу в программе First Take.

Бывший игрок НФЛ Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN, сообщает Front Office Sports.

«Подумайте об этом: ESPN может попытаться удержать аудиторию Шэннона без Шэннона. Если они привлекут Чеда, это может успокоить зрителей, когда начнется сезон НФЛ», –  сказал источник, знакомый с отношениями ESPN и Шарпа.

«Это был бы разумный ход», – добавил бывший руководитель ESPN.

ESPN прекратил сотрудничество с 57-летним Шарпом через несколько недель после того, как тот урегулировал иск о сексуальном насилии на 50 миллионов долларов. В апреле бывшего спортсмена и обозревателя ESPN обвинила в изнасиловании его подруга. С этого момента Шарп не появлялся на телеканале.

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ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Front Office Sports
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