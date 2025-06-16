«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик». Шэннон Шарп дал совет Луке Дончичу

Телеэксперт дал полезную рекомендацию защитнику «Лейкерс».

«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик. Возьми себе хорошую маленькую упаковочку на 6 банок и уходи, не бери целый ящик.

А кальян, чувак. Не бери огромный, возьми небольшой, понимаешь, о чем я? Не бери такой, который могут курить шесть-восемь человек сразу», – сказал Шарп .

Ранее в сети появилось видео с тренировки Дончича в тренажерном зале, на котором игрок выглядит похудевшим.