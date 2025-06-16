«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик». Шэннон Шарп дал совет Луке Дончичу
Телеэксперт дал полезную рекомендацию защитнику «Лейкерс».
«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик. Возьми себе хорошую маленькую упаковочку на 6 банок и уходи, не бери целый ящик.
А кальян, чувак. Не бери огромный, возьми небольшой, понимаешь, о чем я? Не бери такой, который могут курить шесть-восемь человек сразу», – сказал Шарп.
Ранее в сети появилось видео с тренировки Дончича в тренажерном зале, на котором игрок выглядит похудевшим.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Шэннона Шарпа
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