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«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик». Шэннон Шарп дал совет Луке Дончичу

Телеэксперт дал полезную рекомендацию защитнику «Лейкерс».

«Как насчет такого: 6 банок пива, а не ящик. Возьми себе хорошую маленькую упаковочку на 6 банок и уходи, не бери целый ящик. 

А кальян, чувак. Не бери огромный, возьми небольшой, понимаешь, о чем я? Не бери такой, который могут курить шесть-восемь человек сразу», – сказал Шарп.

Ранее в сети появилось видео с тренировки Дончича в тренажерном зале, на котором игрок выглядит похудевшим.

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ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Шэннона Шарпа
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
Шэннон Шарп
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