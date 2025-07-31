«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
«Бруклин» примет израильскую команду в первом предсезонном матче.
«Нетс» официально подтвердили, что откроют предсезонную подготовку домашним матчем против «Хапоэля Иерусалим» 4 октября.
Эта встреча в «Барклас-центре» станет единственным домашним матчем «Нетс» в предсезонке, поскольку оставшиеся выставочные матчи команда проведет в Китае и Канаде.
Примечательно, что в матче примут участие два перспективных израильских игрока Бен Сараф и Дэнни Вольф, выбранные «Нетс» на драфте 2025 года.
«Нетс» играли с израильской командой в предсезонке 2023 года.
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Nets Daily
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости