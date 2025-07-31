«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»

«Бруклин» примет израильскую команду в первом предсезонном матче.

«Нетс» официально подтвердили, что откроют предсезонную подготовку домашним матчем против «Хапоэля Иерусалим » 4 октября.

Эта встреча в «Барклас-центре» станет единственным домашним матчем «Нетс» в предсезонке, поскольку оставшиеся выставочные матчи команда проведет в Китае и Канаде.

Примечательно, что в матче примут участие два перспективных израильских игрока Бен Сараф и Дэнни Вольф, выбранные «Нетс» на драфте 2025 года.

«Нетс» играли с израильской командой в предсезонке 2023 года.