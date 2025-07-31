«Финикс» дважды сыграет с «Бруклином» в Макао в рамках предсезонных матчей
«Санз» объявили расписание предсезонных игр.
«Финикс» Девина Букера дважды встретится с «Лейкерс» Луки Дончича 3 (в гостях) и 14 (дома) октября.
Между этими матчами пройдут 2 выездные игры против «Бруклина» в Макао (10 и 12 октября).
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Финикса»
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