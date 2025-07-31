«Финикс» дважды сыграет с «Бруклином» в Макао в рамках предсезонных матчей

«Санз» объявили расписание предсезонных игр.

«Финикс » Девина Букера дважды встретится с «Лейкерс » Луки Дончича 3 (в гостях) и 14 (дома) октября.

Между этими матчами пройдут 2 выездные игры против «Бруклина » в Макао (10 и 12 октября).