Сэм Весени: «В Летней лиге Дёмин не мог никого обыграть»

Аналитик The Athletic выделил плюсы и минусы российского защитника «Нетс».

«Дёмин сыграл три матча в Летней лиге. Думаю, можно сказать, что его игра была неровной.

Хорошая новость в том, что он реализовал 43% трехочковых при восьми попытках в среднем за игру. Он впечатлил многих не только тем, что попадал 43,5% трехочковых, но и тем, что делал это при 7,7 попытки за матч.

Если вы верите в Егора из-за его броска, то у вас есть серьезные основания для оптимизма, учитывая, что мяч залетал в кольцо.

Моя проблема с Егором никогда не ограничивалась только броском. Здесь в Вегасе он попадал, но у меня остаются вопросы насчет его броска в долгосрочной перспективе, плюс он практически никого не обыгрывает: Дёмин совершил всего четыре двухочковых броска и два штрафных за более чем 75 минут на площадке в составе «Нетс».

Он в среднем делал 1,3 передачи за игру, потому что, опять же, никого не мог обыграть. Я беспокоюсь, что он не сможет реализовать талант отдавать передачи, несмотря на то, что у него отличное видение площади, а это действительно так, на мой взгляд», – сказал Весени.

По итогам выступления в Лас-Вегасе средние показатели Егора Дёмина составили 11,3 очка, 4,3 подбора и 1,3 передачи за игру при 40,7% реализации с игры.