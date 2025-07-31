Репортер Брайан Льюис: «Если Кэм Томас примет квалификационное предложение, «Нетс» вряд ли дадут ему игровое время»

У Кэма Томаса наиболее сложная ситуация на рынке ограниченно свободных агентов.

Защитник не вызвал интереса на рынке свободных агентов, что ставит под сомнение его способность обеспечить себе контракт, хотя бы примерно соответствующий ожиданиям (30 миллионов в год).

По информации репортера Брайана Льюиса, клуб не стал повышать свое предложение в 28 миллионов на 2 года с опцией команды на второй.

«Если Кэм примет квалификационное предложение, это прямой знак того, что он уходит. Зачем «Нетс» в таком случае отдавать игровое время баскетболисту, который уже одной ногой в другом месте?

Если бы клуб считал его звездой, они бы уже подписали продление с ним», – рассудил Льюис.

Сезон с ограниченным временем на площадке на фоне слабого стартового интереса может критическим образом сказаться на следующем контракте защитника.