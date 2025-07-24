О Джи Ануноби подписал контракт со Skechers

О Джи Ануноби официально присоединился к Skechers.

Форвард «Нью-Йорка » стал пятым игроком НБА , подписавшим контракт со Skechers, американская компанией, занимающаяся разработкой дизайна и продажей обуви, одежды и аксессуаров.

Ранее к брэнду присоединились Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джулиус Рэндл («Миннесота»), Терэнс Мэнн («Атланта») и Норман Пауэлл («Майами»).

Ануноби и Мэнн собираются отправиться в тур по Европе с остановчками в Берлине, Франкфурте и Задаре.