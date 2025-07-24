О Джи Ануноби подписал контракт со Skechers
О Джи Ануноби официально присоединился к Skechers.
Форвард «Нью-Йорка» стал пятым игроком НБА, подписавшим контракт со Skechers, американская компанией, занимающаяся разработкой дизайна и продажей обуви, одежды и аксессуаров.
Ранее к брэнду присоединились Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джулиус Рэндл («Миннесота»), Терэнс Мэнн («Атланта») и Норман Пауэлл («Майами»).
Ануноби и Мэнн собираются отправиться в тур по Европе с остановчками в Берлине, Франкфурте и Задаре.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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