Продление контракта с Микэлом Бриджесом – главный приоритет «Нью-Йорка» в межсезонье
«Никс» намерены продлить контракт с Микэлом Бриджесом.
По словам журналиста The New York Post Стефана Бонди, «Нью-Йорк» считает продление контракта с форвардом Микэлом Бриджесом главным приоритетом на оставшуюся часть межсезонья.
Бриджес имеет право на четырехлетнее продление на сумму до 156 миллионов долларов.
28-летний форвард вступает в последние два сезона своего текущего четырехлетнего контракта на 91 миллион долларов, первоначально подписанного с «Финиксом» в 2021 году.
В прошлом сезоне Бриджес в среднем набирал 17,6 очка, 3,7 передачи и 3,2 подбора за встречу, приняв участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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