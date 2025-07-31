Продление контракта с Микэлом Бриджесом – главный приоритет «Нью-Йорка» в межсезонье

«Никс» намерены продлить контракт с Микэлом Бриджесом.

По словам журналиста The New York Post Стефана Бонди, «Нью-Йорк» считает продление контракта с форвардом Микэлом Бриджесом главным приоритетом на оставшуюся часть межсезонья.

Бриджес имеет право на четырехлетнее продление на сумму до 156 миллионов долларов.

28-летний форвард вступает в последние два сезона своего текущего четырехлетнего контракта на 91 миллион долларов, первоначально подписанного с «Финиксом» в 2021 году.

В прошлом сезоне Бриджес в среднем набирал 17,6 очка, 3,7 передачи и 3,2 подбора за встречу, приняв участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата.