Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»

Марк Стейн допускает, что Леброн Джеймс может перейти в «Нью-Йорк».

«Я считаю, что хорошо известная любовь Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс», – написал инсайдер Марк Стейн.

Руководство «Никс», возглавляемое Леоном Роузом и Уильямом Уэсли, имеет тесные связи с Джеймсом. Эта связь может дать «Нью-Йорку » преимущество, если суперзвезда «Лейкерс » решит рассмотреть новые варианты продолжения карьеры.