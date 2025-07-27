Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»
Марк Стейн допускает, что Леброн Джеймс может перейти в «Нью-Йорк».
«Я считаю, что хорошо известная любовь Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс», – написал инсайдер Марк Стейн.
Руководство «Никс», возглавляемое Леоном Роузом и Уильямом Уэсли, имеет тесные связи с Джеймсом. Эта связь может дать «Нью-Йорку» преимущество, если суперзвезда «Лейкерс» решит рассмотреть новые варианты продолжения карьеры.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
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