  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»
6

Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»

Марк Стейн допускает, что Леброн Джеймс может перейти в «Нью-Йорк».

«Я считаю, что хорошо известная любовь Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс», – написал инсайдер Марк Стейн.

Руководство «Никс», возглавляемое Леоном Роузом и Уильямом Уэсли, имеет тесные связи с Джеймсом. Эта связь может дать «Нью-Йорку» преимущество, если суперзвезда «Лейкерс» решит рассмотреть новые варианты продолжения карьеры.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?694 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoЛеброн Джеймс
logoНью-Йорк
logoЛейкерс
Марк Стейн
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем
1627 июля, 18:18Фото
Марк Стейн: «Леброн Джеймс завершит карьеру не в «Лейкерс»
727 июля, 16:05
Леброну надоело видеть себя «беременным». Выступает против творчества нейросетей
3127 июля, 13:15
«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!» Агент Николы Йокича выложил совместные с Леброном Джеймсом фотографии
527 июля, 12:53Фото
Главные новости
«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
12 минут назад
Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
146 минут назад
«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА
8сегодня, 17:45
Крис Пол расчувствовался от оваций болельщиков «Клипперс»
сегодня, 17:34Видео
Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN
сегодня, 17:02
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Голден Стэйт»
сегодня, 16:41
«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги
9сегодня, 16:36
«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
3сегодня, 16:17
Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
6сегодня, 15:40
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 15:33Live
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Браун перешел в «Ульм»
23 минуты назад
О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
сегодня, 15:58
Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»
сегодня, 15:21
Джозайя-Джордан Джеймс подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 15:05
Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»
сегодня, 13:55
ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
сегодня, 13:44
«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
сегодня, 13:21
«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
сегодня, 11:26Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
сегодня, 11:15
Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
сегодня, 10:25Фото