«Сакраменто» считается фаворитом на подписание Расселла Уэстбрука
По мнению букмекеров, Уэстбрук окажется в «Кингс».
По данным букмекерской конторы Bovada, «Сакраменто» (+150) являются фаворитами на заключение соглашения с Расселлом Уэстбруком. За ними следуют «Нью-Йорк» (+350) и «Милуоки» (+400).
В прошлом сезоне, выступая за «Денвер», Уэстбрук в среднем набирал 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи при 44,9% реализации бросков с игры и 32,3% с трехочковой дистанции.
После окончания сезона 36-летний защитник отказался от опции игрока на 3,5 млн долларов и стал свободным агентом.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
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