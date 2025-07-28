«Сакраменто» считается фаворитом на подписание Расселла Уэстбрука

По мнению букмекеров, Уэстбрук окажется в «Кингс».

По данным букмекерской конторы Bovada, «Сакраменто » (+150) являются фаворитами на заключение соглашения с Расселлом Уэстбруком . За ними следуют «Нью-Йорк » (+350) и «Милуоки » (+400).

В прошлом сезоне, выступая за «Денвер », Уэстбрук в среднем набирал 13,3 очка, 4,9 подбора и 6,1 передачи при 44,9% реализации бросков с игры и 32,3% с трехочковой дистанции.

После окончания сезона 36-летний защитник отказался от опции игрока на 3,5 млн долларов и стал свободным агентом.