«Нью-Йорк» хочет переманить у «Клипперс» Брендана О’Коннора
«Нью-Йорк» нацелился на давнего тренера «Клипперс».
«Никс» продолжают перестраивать тренерский штаб под нового главного тренера Майка Брауна, и ассистент главного тренера «Клипперс» Брендан О’Коннор стал одним из главных кандидатов нью-йоркской команды.
О’Коннор работает в «Клипперс» с 2013 года и был в штабах как Дока Риверса, так и Тайрона Лю. Ранее он уже работал в «Нью-Йорке» в сезоне-2005/06 под руководством главного тренера Лэрри Брауна.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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