«Нью-Йорк» хочет переманить у «Клипперс» Брендана О’Коннора

«Нью-Йорк» нацелился на давнего тренера «Клипперс».

«Никс» продолжают перестраивать тренерский штаб под нового главного тренера Майка Брауна , и ассистент главного тренера «Клипперс » Брендан О’Коннор стал одним из главных кандидатов нью-йоркской команды.

О’Коннор работает в «Клипперс» с 2013 года и был в штабах как Дока Риверса, так и Тайрона Лю. Ранее он уже работал в «Нью-Йорке » в сезоне-2005/06 под руководством главного тренера Лэрри Брауна.