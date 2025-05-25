ACB. «Валенсия» в гостях обыграла «Тенерифе», «Барселона» примет «Жирону» и другие матчи

Сегодня, 25 мая, в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.

«Валенсия» в гостях обыграла «Тенерифе», «Барселона» встретится с «Жироной» и другие встречи. АСВ Регулярный чемпионат Положение команд: Реал – 28-4, Тенерифе – 25-8, Валенсия – 24-9, Уникаха – 23-10, Барселона – 19-13, Ховентуд – 19-14, Гран-Канария – 18-14, Баскония – 18-15, Манреса – 16-17, Мурсия – 16-17, Бреоган – 13-19, Андорра – 13-19, Сарагоса – 13-20, Форса Льейда – 11-22, Бильбао – 11-22, Жирона – 10-21, Гранада – 9-23, Баскет Корунья – 7-26. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.