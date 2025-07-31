«Автодор» отправил Ярослава Печенджияна в аренду в уфимское «Динамо»

Ярослав Печенджиян будет выступать в Высшей лиге.

21-летний форвард (202 см) проведет следующий сезон в аренде в «Динамо» из Уфы. Основной состав команды победил в прошедшем розыгрыше Высшей лиги и будет выступать в Суперлиге в следующем сезоне.

Печенджиян войдет во второй состав – «Динамо-2», который продолжит участие в 3-м дивизионе российского чемпионата.

Печенджиян играл в Суперлиге в сезоне-2024/25, набирая 3,5 очка и 1,2 подбора в среднем.