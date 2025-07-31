«Автодор» отправил Ярослава Печенджияна в аренду в уфимское «Динамо»
Ярослав Печенджиян будет выступать в Высшей лиге.
21-летний форвард (202 см) проведет следующий сезон в аренде в «Динамо» из Уфы. Основной состав команды победил в прошедшем розыгрыше Высшей лиги и будет выступать в Суперлиге в следующем сезоне.
Печенджиян войдет во второй состав – «Динамо-2», который продолжит участие в 3-м дивизионе российского чемпионата.
Печенджиян играл в Суперлиге в сезоне-2024/25, набирая 3,5 очка и 1,2 подбора в среднем.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
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