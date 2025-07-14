Егор Покинко перешел из МБА-МАИ в ЦСКА-2
МБА-МАИ расстался с Егором Покинко.
23-летний российский защитник (185 см) отыграл 8 матчей за основной состав клуба в сезоне-2024/25, набирая 1,5 очка за 7,5 минуты в среднем. Баскетболист провел 7 лет в системе МБА, побывал серебряным призером Единой молодежной лиги ВТБ и поучаствовал в завоевании бронзы Кубка России.
Покинко продолжит карьеру в ЦСКА-2.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости