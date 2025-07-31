«Маккаби Тель-Авив» близок к подписанию Джеффа Даутина

Джефф Даутин может перебраться в Европу.

28-летний разыгрывающий (190 см) отыграл 4 сезона в НБА. Наиболее успешным для него стал последний розыгрыш чемпионата, когда он получил значимую роль в «Филадельфии» из-за большого количества травм в команде.

В активе Даутина в прошлом сезоне 41 матч со средними показателями в 7 очков, 1,5 подбора и 1,9 передачи за 15,1 минуты при 40% точности трехочковых бросков. Баскетболист выступал на двустороннем контракте.

По сообщению Israel Hayom, «Маккаби Тель-Авив » предложил защитнику 2-летний контракт и продвинулся в переговорах. Среди других претендентов на игрока в Европе – сербский «Партизан » и турецкий «Фенербахче ».