Брианна Стюарт избежала серьезной травмы

Повреждение звездного форварда «Либерти» оказалось не сильным.

МРТ, проведенная Брианне Стюарт , не выявила серьезных повреждений ноги после травмы , из-за которой баскетболистка покинула площадку в матче с «Лос-Анджелесом».

Сообщается, что Стюарт отправится с командой в предстоящее четырехматчевое выездное турне, которое начнется в Далласе. В отчете о травмированных игроках она значится как пропускающая игру против «Уингс».

Стюарт покинула паркет спустя почти 3,5 минуты после начала матча, в котором «Либерти» уступили «Спаркс» со счетом 99:101. На ее счету было 3 очка и 1 подбор. Стюарт попросила замену после того, как забила 2 очка в проходе под кольцо и вернулась в защиту, держась на ногу. Баскетболистка отправилась в раздевалку и не возвращалась на скамейку запасных.