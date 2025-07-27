Рикия Джексон акробатическим броском под сирену принесла победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Нью-Йорком»
Форвард «Спаркс» стала автором решающего попадания.
В матче против «Нью-Йорка» «Лос-Анджелес» создал себе преимущество в 15 очков после первой четверти (35:20), но к началу 4-й 10-минутки «Либерти» смогли вернуться.
Защитница «Нью-Йорка» Сабрина Ионеску, набравшая по итогам встречи 30 очков, сравняла счет за 23 секунды до конца (99:99).
В ответной атаке «Спаркс» тянули время, пока форвард «Либерти» Стефани Талбот не нарушила правила, оставив «Лос-Анджелесу» 6 секунд.
После тайм-аута мяч доставили под кольцо форварду «Спаркс» Рикии Джексон, которая смогла принести своей команде победу, реализовав сложный бросок от пояса, стоя вполоборота к кольцу.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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