Рикия Джексон акробатическим броском под сирену принесла победу «Лос-Анджелесу» в матче с «Нью-Йорком»

Форвард «Спаркс» стала автором решающего попадания.

В матче против «Нью-Йорка» «Лос-Анджелес » создал себе преимущество в 15 очков после первой четверти (35:20), но к началу 4-й 10-минутки «Либерти» смогли вернуться.

Защитница «Нью-Йорка » Сабрина Ионеску , набравшая по итогам встречи 30 очков, сравняла счет за 23 секунды до конца (99:99).

В ответной атаке «Спаркс» тянули время, пока форвард «Либерти» Стефани Талбот не нарушила правила, оставив «Лос-Анджелесу» 6 секунд.

После тайм-аута мяч доставили под кольцо форварду «Спаркс» Рикии Джексон, которая смогла принести своей команде победу, реализовав сложный бросок от пояса, стоя вполоборота к кольцу.