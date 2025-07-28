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Женская НБА. 32+8+7 Нафисы Коллиер не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Атлантой», «Индиана» разобралась с «Чикаго» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли пять матчей.

«Чикаго» (7-18) уступил «Индиане» (14-12), защитница «Фивер» Келси Митчелл отметилась 35 очками (12 из 19 с игры, 7 из 10 из-за дуги), 2 подборами и 6 передачами.

«Атланта» (15-10) прервала победную домашнюю серию «Миннесоты» (22-5), несмотря на 32 очка (14 из 18 с игры, 2 из 3 трехочковых), 8 подборов, 7 передач и 4 перехвата форварда «Линкс» Нафисы Коллиер.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Голден Стэйт – 95:64 (23:15, 26:18, 26:16, 20:15)

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (24 + 6 подборов), Хартли, Мабри (обе – 15).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Руперт (13), Бертон (10).

27 июля. 20.00

Чикаго – Индиана – 78:93 (13:26, 26:25, 22:24, 17:18)

ЧИКАГО: Бэнем (26 + 5 передач), Нерс (14 + 6 подборов), Аллен (13 + 3 перехвата), Кардосо (12 + 12 подборов).

ИНДИАНА: Митчелл (35 + 6 передач + 3 перехвата), Бостон (14 + 11 подборов + 6 передач), Тимпсон (14 + 3 перехвата), Макдональд (10 + 3 перехвата).

27 июля. 22.00

Даллас – Лас-Вегас – 80:106 (27:27, 17:29, 14:17, 22:33)

ДАЛЛАС: Огунбовале (18), Джонс (15), Кэррингтон (14), Маккоуэн (12 + 13 подборов).

ЛАС-ВЕГАС: Янг (24 + 8 передач), Лойд (20), Бэлл (19), Уилсон (14 + 10 подборов + 7 передач).

27 июля. 23.00

Вашингтон – Финикс – 72:88 (23:21, 23:21, 12:26, 14:20)

ВАШИНГТОН: Остин (20 + 8 подборов), Ситрон (13), Мелбурн (13 + 3 перехвата).

ФИНИКС: Томас (27 + 11 подборов + 8 передач + 3 перехвата), Сабалли (15), Лакса (13), Макани (13), Мэк (10 + 6 подборов).

28 июля. 1.00

Миннесота – Атланта – 86:90 (19:22, 13:24, 22:14, 32:30)

МИННЕСОТА: Коллиер (32 + 8 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Смит (12), Уильямс (11 + 9 передач), Клюндикова (5 + 1 подбор + 1 блок-шот).

АТЛАНТА: Грайнер (22), Кэнада (18), Грэй (12), Уолкер (12).

28 июля. 2.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?689 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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