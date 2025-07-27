Брианна Стюарт получила травму ноги и покинула площадку в матче с «Лос-Анджелесом»

Форвард «Нью-Йорка» не смогла продолжить встречу.

Брианна Стюарт досрочно покинула паркет в матче против «Спаркс», проведя в игре всего 3 минуты.

Стюарт попросила замену после того, как забила 2 очка в проходе под кольцо и вернулась в защиту, держась на ногу. Баскетболистка отправилась в раздевалку и не возвращалась на скамейку запасных.

Перед уходом Стюарт успела набрать 3 очка и сделать 1 подбор. Встреча закончилась победой «Лос-Анджелеса » (101:99) после броска под сирену Рикии Джексон.

В этом сезоне двукратная MVP Стюарт в среднем набирает 19 очков, 6,8 подборов и 4 передачи за игру, помогая «Либерти» (17-7) удерживать второй результат в лиге.