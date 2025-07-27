«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!» Агент Николы Йокича выложил совместные с Леброном Джеймсом фотографии
Мишко Ражнатович отдыхает на яхте в компании Джеймса.
Давний агент Николы Йокича, Мишко Ражнатович, опубликовал две фотографии вместе с Леброном Джеймсом и Мэвериком Картером (другом и бизнес-партнером Джеймса) на яхте в Сен-Тропе.
«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!», – написал Ражнатович.
Леброн Джеймс станет неограниченно свободным агентом по окончании следующего сезона. «Лейкерс» явно дали понять, что хотят двигаться дальше без Короля, сосредоточившись на Луке Дончиче.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Мишко Ражнатовича
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