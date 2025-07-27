«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!» Агент Николы Йокича выложил совместные с Леброном Джеймсом фотографии

Мишко Ражнатович отдыхает на яхте в компании Джеймса.

Давний агент Николы Йокича , Мишко Ражнатович, опубликовал две фотографии вместе с Леброном Джеймсом и Мэвериком Картером (другом и бизнес-партнером Джеймса) на яхте в Сен-Тропе.

«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!», – написал Ражнатович.

Леброн Джеймс станет неограниченно свободным агентом по окончании следующего сезона. «Лейкерс » явно дали понять, что хотят двигаться дальше без Короля, сосредоточившись на Луке Дончиче.