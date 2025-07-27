7

Марк Стейн: «Леброн Джеймс завершит карьеру не в «Лейкерс»

Ожидается, что Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» до завершения карьеры.

«Я думаю, что сезон-2025/26 не станет последним для Леброна. Это может знать только он сам, и это скорее интуиция, чем мои домыслы, но я принадлежу к лагерю тех, кто ожидает, что он объявит миру, что определенный сезон станет для него последним, до его начала.

Я ожидаю, что Леброн завершит карьеру в форме, которая не будет фиолетово-золотистой. На данном этапе совершенно очевидно, что «Лейкерс» положили начало эпохе Луки Дончича. Похоже, что они подходят к сезону-2025/26, как к последнему для Леброна в Голливуде», – пишет инсайдер Марк Стейн.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?692 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoЛеброн Джеймс
Марк Стейн
logoНБА
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброну надоело видеть себя «беременным». Выступает против творчества нейросетей
3127 июля, 13:15
«Лето-2025 – идеальное время, чтобы строить большие планы на осень-2026!» Агент Николы Йокича выложил совместные с Леброном Джеймсом фотографии
527 июля, 12:53Фото
Стефен Карри о попадании в топ-10 бомбардиров: «Не скажу, что мне все равно. Иногда прикидываю цифры»
1227 июля, 09:48
Марк Стейн: «Леброн Джеймс действительно заинтересован в игре за «Даллас»
1726 июля, 18:43
Главные новости
«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
10 минут назад
Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
144 минуты назад
«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА
7сегодня, 17:45
Крис Пол расчувствовался от оваций болельщиков «Клипперс»
сегодня, 17:34Видео
Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN
сегодня, 17:02
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Голден Стэйт»
сегодня, 16:41
«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги
9сегодня, 16:36
«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
3сегодня, 16:17
Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
6сегодня, 15:40
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 15:33Live
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Браун перешел в «Ульм»
21 минуту назад
О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
сегодня, 15:58
Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»
сегодня, 15:21
Джозайя-Джордан Джеймс подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 15:05
Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»
сегодня, 13:55
ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
сегодня, 13:44
«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
сегодня, 13:21
«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
сегодня, 11:26Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
сегодня, 11:15
Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
сегодня, 10:25Фото