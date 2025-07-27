Марк Стейн: «Леброн Джеймс завершит карьеру не в «Лейкерс»

Ожидается, что Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» до завершения карьеры.

«Я думаю, что сезон-2025/26 не станет последним для Леброна . Это может знать только он сам, и это скорее интуиция, чем мои домыслы, но я принадлежу к лагерю тех, кто ожидает, что он объявит миру, что определенный сезон станет для него последним, до его начала.

Я ожидаю, что Леброн завершит карьеру в форме, которая не будет фиолетово-золотистой. На данном этапе совершенно очевидно, что «Лейкерс » положили начало эпохе Луки Дончича. Похоже, что они подходят к сезону-2025/26, как к последнему для Леброна в Голливуде», – пишет инсайдер Марк Стейн.