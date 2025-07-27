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Стефен Карри о попадании в топ-10 бомбардиров: «Не скажу, что мне все равно. Иногда прикидываю цифры»

Лидер «Уорриорс» следит за своим продвижением по списку лучших бомбардиров.

«Не скажу, что мне все равно. Я иногда прикидываю цифры. Каждый раз, когда ты кого-то обходишь, и на арене объявляют: «Поздравляем, вы обошли Джерри Уэста», вот тогда думаешь: «А как далеко я могу зайти?» Так что подсчитываю. Если я буду набирать в среднем 20+ очков, за два с половиной сезона, сыграв по 70 матчей... Я постоянно делаю такие расчеты, чтобы понимать, сколько еще нужно играть и на каком уровне, чтобы приблизиться к вершине списка.

Но затем я забываю об этом, пока снова не обгоню кого-то. Это просто забавный способ оставаться в моменте и на секунду дать себе цель. Но не ради этого я продолжаю играть. Главное – это показывать уровень, необходимый для борьбы за чемпионские титулы», – сказал звездный защитник.

На данный момент Стефен Карри занимет 24-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Из 23 игроков, опережающих его, только четверо – Леброн Джеймс (1-е место), Кевин Дюрэнт (8-е), Джеймс Харден (11-е) и Расселл Уэстбрук (20-е) – до сих пор выступают в НБА.

На счету Карри сейчас 25 386 очков, и до 10-го места, которое занимает Кармело Энтони (28 289), ему не хватает 2 903 очка.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?689 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Complex
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoКевин Дюрэнт
logoДжерри Уэст
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoКармело Энтони
logoРасселл Уэстбрук
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