Центровой Ришон Холмс – главный кандидат на обмен или отчисление из «Уизардс»

Ришон Холмс может в ближайшее время покинуть «Вашингтон».

По информации инсайдера Майкла Скотто, центровой (31 год, 208 см) является первым кандидатом на отчисление или обмен.

У Холмса остался 1 год по контракту с зарплатой в 13,3 миллиона, гарантированной на 250 тысяч долларов.

Обмен Келли Олиника на Малакая Брэнэма и Блэйка Уэсли расширит текущий ростер команды до 17 игроков на стандартных контрактах.

Холмс набирал 7,4 очка, 5,7 подбора и 1,4 передачи за 17,2 минуты в среднем в прошедшем чемпионате с точностью в 64,7% с игры. Центровой не бросает трехочковые.