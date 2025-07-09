Центровой Ришон Холмс – главный кандидат на обмен или отчисление из «Уизардс»
Ришон Холмс может в ближайшее время покинуть «Вашингтон».
По информации инсайдера Майкла Скотто, центровой (31 год, 208 см) является первым кандидатом на отчисление или обмен.
У Холмса остался 1 год по контракту с зарплатой в 13,3 миллиона, гарантированной на 250 тысяч долларов.
Обмен Келли Олиника на Малакая Брэнэма и Блэйка Уэсли расширит текущий ростер команды до 17 игроков на стандартных контрактах.
Холмс набирал 7,4 очка, 5,7 подбора и 1,4 передачи за 17,2 минуты в среднем в прошедшем чемпионате с точностью в 64,7% с игры. Центровой не бросает трехочковые.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости