Фото
11

Ламело Болл сделал татуировку на стопе и пальцах ног

Младший Болл продолжает покрывать свое тело тату.

В сети появились фотографии с новой татуировкой защитника «Шарлотт» Ламело Болла. На этот раз баскетболист решил нанести рисунок на свою стопу.

В начале лета Болл продемонстрировал татуировки, покрывающие его торс.

В сезоне-2024/25 23-летний звездный разыгрывающий провел 47 матчей, набирая в среднем 25,2 очка, 4,9 подбора и 7,4 передачи.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?690 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
logoЛамело Болл
logoШарлотт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело Болл сделал чемпионат Австралии в два раза популярнее. Там он впервые доказал звездный статус
425 июля, 10:00Трибуна
Лонзо Болл о Лаваре: «Тяжело, когда твой отец так строг к тебе. Но в итоге это сделало нас лучше как людей и, конечно, как баскетболистов»
58 июля, 11:35
Зак Лоу: «Некоторые агенты говорят: «Не уверен, что хочу, чтобы мой клиент оказался рядом с Ламело Боллом»
221 июня, 05:56
Главные новости
«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
8 минут назад
Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
142 минуты назад
«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА
7сегодня, 17:45
Крис Пол расчувствовался от оваций болельщиков «Клипперс»
сегодня, 17:34Видео
Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN
сегодня, 17:02
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Голден Стэйт»
сегодня, 16:41
«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги
9сегодня, 16:36
«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
3сегодня, 16:17
Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
6сегодня, 15:40
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 15:33Live
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Браун перешел в «Ульм»
19 минут назад
О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
сегодня, 15:58
Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»
сегодня, 15:21
Джозайя-Джордан Джеймс подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 15:05
Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»
сегодня, 13:55
ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
сегодня, 13:44
«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
сегодня, 13:21
«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
сегодня, 11:26Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
сегодня, 11:15
Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
сегодня, 10:25Фото