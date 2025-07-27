Ламело Болл сделал татуировку на стопе и пальцах ног

Младший Болл продолжает покрывать свое тело тату.

В сети появились фотографии с новой татуировкой защитника «Шарлотт » Ламело Болла . На этот раз баскетболист решил нанести рисунок на свою стопу.

В начале лета Болл продемонстрировал татуировки, покрывающие его торс.

В сезоне-2024/25 23-летний звездный разыгрывающий провел 47 матчей, набирая в среднем 25,2 очка, 4,9 подбора и 7,4 передачи.