Зак Лоу: «Некоторые агенты говорят: «Не уверен, что хочу, чтобы мой клиент оказался рядом с Ламело Боллом»

Известный обозреватель поделился информацией о настроениях за кулисами.

«Некоторые агенты говорят: «Я не уверен, что хочу, чтобы мой клиент оказался рядом с Ламело Боллом . Не думаю, что это хороший вариант для нас». И все же у «Хорнетс» новое руководство, новый фронт-офис – в остальном клуб движется в правильном направлении. И я лично скорее верю в Ламело, чем нет», – сказал Лоу.

Ранее появлялись сообщения, что один из будущих лотерейных пиков драфта-2025 отказался от тренировки с «Шарлотт » из-за нежелания играть вместе с Ламело Боллом.