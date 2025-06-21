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Зак Лоу: «Некоторые агенты говорят: «Не уверен, что хочу, чтобы мой клиент оказался рядом с Ламело Боллом»

Известный обозреватель поделился информацией о настроениях за кулисами.

«Некоторые агенты говорят: «Я не уверен, что хочу, чтобы мой клиент оказался рядом с Ламело Боллом. Не думаю, что это хороший вариант для нас». И все же у «Хорнетс» новое руководство, новый фронт-офис – в остальном клуб движется в правильном направлении. И я лично скорее верю в Ламело, чем нет», – сказал Лоу.

Ранее появлялись сообщения, что один из будущих лотерейных пиков драфта-2025 отказался от тренировки с «Шарлотт» из-за нежелания играть вместе с Ламело Боллом.

Так кто все же будет чемпионом НБА?624 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Зака Лоу
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