Зак Лоу: «Некоторые агенты говорят: «Не уверен, что хочу, чтобы мой клиент оказался рядом с Ламело Боллом»
Известный обозреватель поделился информацией о настроениях за кулисами.
«Некоторые агенты говорят: «Я не уверен, что хочу, чтобы мой клиент оказался рядом с Ламело Боллом. Не думаю, что это хороший вариант для нас». И все же у «Хорнетс» новое руководство, новый фронт-офис – в остальном клуб движется в правильном направлении. И я лично скорее верю в Ламело, чем нет», – сказал Лоу.
Ранее появлялись сообщения, что один из будущих лотерейных пиков драфта-2025 отказался от тренировки с «Шарлотт» из-за нежелания играть вместе с Ламело Боллом.
Так кто все же будет чемпионом НБА?624 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Зака Лоу
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