Ламело Болл продемонстрировал свои новые татуировки

Ламело Болл сделал себе новые татуировки.

В сети появилось видео, на котором звездный разыгрывающий «Шарлотт » демонстрирует свои новые татуировки.

В сезоне-2024/25 23-летний Болл провел 47 матчей, набирая в среднем 25,2 очка, 4,9 подбора и 7,4 передачи.