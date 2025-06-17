Ламело Болл продемонстрировал свои новые татуировки
Ламело Болл сделал себе новые татуировки.
В сети появилось видео, на котором звездный разыгрывающий «Шарлотт» демонстрирует свои новые татуировки.
В сезоне-2024/25 23-летний Болл провел 47 матчей, набирая в среднем 25,2 очка, 4,9 подбора и 7,4 передачи.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Overtime в соцсети X
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