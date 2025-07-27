Бывший центровой «Сан-Антонио» Чарльз Бэсси ведет переговоры с «Партизаном»

Американский форвард может продолжить карьеру в Европе.

По словам агента Чарльза Бэсси, Марка Макнила, игрок ведет переговоры с несколькими европейскими клубами, но сербский «Партизан » является приоритетным вариантом. В настоящий момент баскетболист является свободным агентом.

В прошлом сезоне 24-летний форвард сыграл 36 матчей за «Сан-Антонио », набирая в среднем 4,4 очка и 4,2 подбора за 10,4 минуты на площадке.

Бэсси выступал за «Сперс» с 2022 года и перенес за это время две серьезные травмы колена.