Шейк Милтон подписал контракт с «Партизаном»
Шейк Милтон продолжит карьеру в Европе.
Американский защитник (28 лет, 196 см) заключил двухлетний контракт с сербским «Партизаном».
Милтон провел 7 лет в НБА, выступая за 6 клубов.
Защитник завершал сезон-2024/25 в «Лейкерс», набирая 3,9 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за 11,5 минуты в среднем в 30 матчах. Игрок был отчислен в июле.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Партизана» в соцсети X
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