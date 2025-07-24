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Шейк Милтон подписал контракт с «Партизаном»

Шейк Милтон продолжит карьеру в Европе.

Американский защитник (28 лет, 196 см) заключил двухлетний контракт с сербским «Партизаном».

Милтон провел 7 лет в НБА, выступая за 6 клубов.

Защитник завершал сезон-2024/25 в «Лейкерс», набирая 3,9 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за 11,5 минуты в среднем в 30 матчах. Игрок был отчислен в июле.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Партизана» в соцсети X
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