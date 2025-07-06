Эрдем Джан о Желько Обрадовиче: «Есть причина, почему игроки любят тренера, который на них постоянно орет»

Бывший помощник Обрадовича в «Фенербахче» объяснил секрет тренера.

«Нужно понимать, что мы говорим практически о двух разных видах спорта. Да, это называется баскетбол, но правила совершенно иные: размеры площадки, трехочковая дуга, регламент, продолжительность матчей – все отличается. Я много раз говорил: детали игры отличаются. И спортивная культура в Европе иная.

Возьмем, к примеру, таких уникальных тренеров, как Желько Обрадович. У него есть все: лидерские качества, харизма, гениальное понимание игры. Он всегда адаптируется к любым условиям. Да, его «жесткая любовь» останется, но проявится иначе.

Тот же Грегг Попович – живая легенда, тренер тренеров. Его подход к игрокам – это та же самая «жесткая любовь».

Но если посмотреть на всех, кто работал с Обрадовичем, почти каждый игрок его обожает. И на то есть причина. Игроки понимают: на площадке он требователен, но за ее пределами становится лучшим другом. Он шутит, заботится о них, предугадывает нужды команды.

Повторю еще раз: я не вижу проблем для старомодных тренеров в НБА, если они достаточно умны, чтобы адаптироваться. В конце концов, разве баскетбол на Ближнем Востоке или в Азии идентичен европейскому? Нет. Нужно уметь подстраиваться. Это и есть главный вопрос», – заметил Джан.