Регулярный сезон Евролиги стартует 30 сентября и закончится 17 апреля

Определились сроки проведения Евролиги-2025/26.

Лига выложила полное расписание регулярного сезона.

Турнир откроется 30 сентября матчами «Дубай» – «Партизан» и «Хапоэль Тель-Авив» – «Барселона» в 19:00 по московскому времени.

Заключительный 38-й тур завершится 17 апреля игрой «Барселоны» против «Баварии».

20 команд проведут по 2 игры друг с другом. Последние участники плей-офф определятся через стадию плей-ин.

1/4 финала пройдет в формате серий до 3 побед. Призовые места будут разыграны в «Финале четырех».

Первое израильское дерби в истории турнира состоится в 3-м туре (8 октября).