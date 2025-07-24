Терри Стоттс останется в тренерском штабе «Голден Стэйт» в следующем сезоне

Терри Стоттс останется в «Уорриорз».

67-летний специалист останется ведущим ассистентом главного тренера «Голден Стэйт » Стива Керра в следующем сезоне, сообщает журналист SNY Иэн Бегли.

Бегли сообщил об этом в контексте продолжающихся поисков ведущего помощника для нового главного тренера «Никс» Майка Брауна , хотя Стоттс никогда официально не рассматривался в качестве кандидата в штаб Брауна.

Во вторник «Никс» получили разрешение на собеседование с Пабло Приджони.