Терри Стоттс останется в тренерском штабе «Голден Стэйт» в следующем сезоне
Терри Стоттс останется в «Уорриорз».
67-летний специалист останется ведущим ассистентом главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в следующем сезоне, сообщает журналист SNY Иэн Бегли.
Бегли сообщил об этом в контексте продолжающихся поисков ведущего помощника для нового главного тренера «Никс» Майка Брауна, хотя Стоттс никогда официально не рассматривался в качестве кандидата в штаб Брауна.
Во вторник «Никс» получили разрешение на собеседование с Пабло Приджони.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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