Сын Деяна Милоевича стал ассистентом главного тренера «Голден Стэйт»
Никола Милоевич присоединился к тренерскому штабу «Уорриорз».
«Голден Стэйт» добавил к тренерскому штабу команды Николу Милоевича, сына покойного Деяна Милоевича, сообщает агент Мишко Ражнатович.
В сезоне-2024/25 Никола Милоевич был помощником главного тренера сербской команды «Мега» в Адриатической лиге. Ранее специалист присоединился к тренерскому штабу «Уорриорз» в Летней лиге НБА.
Деян Милоевич, работавший ассистентом в «Голден Стэйт», скончался в возрасте 46 лет в январе 2024 года после сердечного приступа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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