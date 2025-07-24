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Сын Деяна Милоевича стал ассистентом главного тренера «Голден Стэйт»

Никола Милоевич присоединился к тренерскому штабу «Уорриорз».

«Голден Стэйт» добавил к тренерскому штабу команды Николу Милоевича, сына покойного Деяна Милоевича, сообщает агент Мишко Ражнатович.

В сезоне-2024/25 Никола Милоевич был помощником главного тренера сербской команды «Мега» в Адриатической лиге. Ранее специалист присоединился к тренерскому штабу «Уорриорз» в Летней лиге НБА.

Деян Милоевич, работавший ассистентом в «Голден Стэйт», скончался в возрасте 46 лет в январе 2024 года после сердечного приступа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница агента Мишко Ражнатовича в соцсети X
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