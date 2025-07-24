«Голден Стэйт» интересуется Элом Хорфордом, Де’Энтони Мелтоном и Сетом Карри
«Голден Стэйт» проявляет интерес к трем свободным агентам.
«Уорриорз» заинтересованы в подписании соглашений с центровым Элом Хорфордом, разыгрывающим Де’Энтони Мелтоном и атакующим защитником Сетом Карри, сообщает журналист Энтони Слэйтер.
По словам Слэйтера, «Уорриорз» и младший брат звезды команды Стефена Карри проявляют взаимный интерес.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети X
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