«Голден Стэйт» интересуется Элом Хорфордом, Де’Энтони Мелтоном и Сетом Карри

«Голден Стэйт» проявляет интерес к трем свободным агентам.

«Уорриорз» заинтересованы в подписании соглашений с центровым Элом Хорфордом , разыгрывающим Де’Энтони Мелтоном и атакующим защитником Сетом Карри, сообщает журналист Энтони Слэйтер.

По словам Слэйтера, «Уорриорз» и младший брат звезды команды Стефена Карри проявляют взаимный интерес.