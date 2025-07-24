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Шэмс Чарания: «Финикс» и «Сакраменто» сделали конкретные предложения по Джонатану Куминге»

Шэмс Чарания назвал команды, сделавшие предложения по Джонатану Куминге.

«Межсезонье «Уорриорз» находится на паузе из-за одного игрока, и это ограниченно свободный агент Джонатан Куминга. Они хотят разобраться в его ситуации, прежде чем совершать другие сделки. 

Я видел Джонатана Кумингу сегодня утром на тренировке в Майами, он в хорошем настроении и сказал мне, что не спешит заключать соглашение с «Уорриорз». Он не принимает их нынешние предложения и хочет рассмотреть другие варианты, включая «сайн-энд-трейд».

Как мне сказали, «Финикс» и «Сакраменто» – это две команды, которые сделали конкретные предложения «Голден Стэйт». Они активнее всех пытаются заполучить Джонатана Кумингу. Они предлагают ему много игрового времени и роль стартового игрока. Это то, что он хочет больше всего. «Уорриорз» не хотят ничего из того, что им предлагают в сделке «сайн-энд-трейд». С другой стороны, Куминга не готов принять ни одно из нынешних предложений «Уорриорз», – рассказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Шэмса Чарании в соцсети X
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