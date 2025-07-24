Шэмс Чарания: «Финикс» и «Сакраменто» сделали конкретные предложения по Джонатану Куминге»

Шэмс Чарания назвал команды, сделавшие предложения по Джонатану Куминге.

«Межсезонье «Уорриорз» находится на паузе из-за одного игрока, и это ограниченно свободный агент Джонатан Куминга . Они хотят разобраться в его ситуации, прежде чем совершать другие сделки.

Я видел Джонатана Кумингу сегодня утром на тренировке в Майами, он в хорошем настроении и сказал мне, что не спешит заключать соглашение с «Уорриорз». Он не принимает их нынешние предложения и хочет рассмотреть другие варианты, включая «сайн-энд-трейд».

Как мне сказали, «Финикс » и «Сакраменто » – это две команды, которые сделали конкретные предложения «Голден Стэйт ». Они активнее всех пытаются заполучить Джонатана Кумингу. Они предлагают ему много игрового времени и роль стартового игрока. Это то, что он хочет больше всего. «Уорриорз» не хотят ничего из того, что им предлагают в сделке «сайн-энд-трейд». С другой стороны, Куминга не готов принять ни одно из нынешних предложений «Уорриорз», – рассказал инсайдер ESPN.