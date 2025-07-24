Ненад Димитриевич о переходе в «Зенит»: «Очень понравилось жить и играть в России»

Ненад Димитриевич прокомментировал переход в «Зенит».

«С нетерпением жду, когда вновь выйду на площадку в турнире Единой лиги ВТБ. Мне очень понравилось жить и играть в России, я действительно наслаждался временем, которое провел в этой стране.

Теперь я в новом для себя клубе, буду выступать за «Зенит». Это новый вызов в моей карьере. Не могу дождаться, когда мы вступим в борьбу в Единой лиге ВТБ. Совсем скоро увидимся на паркете!» – сказал северомакедонский разыгрывающий.