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Ненад Димитриевич о переходе в «Зенит»: «Очень понравилось жить и играть в России»

Ненад Димитриевич прокомментировал переход в «Зенит».

«С нетерпением жду, когда вновь выйду на площадку в турнире Единой лиги ВТБ. Мне очень понравилось жить и играть в России, я действительно наслаждался временем, которое провел в этой стране.

Теперь я в новом для себя клубе, буду выступать за «Зенит». Это новый вызов в моей карьере. Не могу дождаться, когда мы вступим в борьбу в Единой лиге ВТБ. Совсем скоро увидимся на паркете!» – сказал северомакедонский разыгрывающий.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Ненад Димитриевич
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