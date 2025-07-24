«Олимпиакос» проявляет интерес к Тренту Фрэйзеру

«Олимпиакос» заинтересован в подписании Трента Фрэйзера.

Греческий клуб продолжает изучать рынок в поисках защитника. Один из рассматриваемых вариантов – разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер.

«Олимпиакосу» придется выкупать контракт американца, если клуб захочет его заполучить, поскольку в контракте Фрэйзера с «Зенитом» нет опции выхода в случае предложения из Евролиги.

Также «Олимпиакос» рассматривает возможность подписания Мэйсона Джонса, выступавшего в прошлом сезоне в НБА за «Сакраменто».