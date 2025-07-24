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«Тофаш» подписал Максвелла Льюиса

Максвелл Льюис продолжит карьеру в Турции.

«Тофаш» заключил контракт с бывшим игроком НБА Максвеллом Льюисом (22 года, 201 см).

22-летний легкий форвард начнет европейскую карьеру  после двух сезонов в НБА за «Лейкерс» и «Бруклин». Льюис завершал прошлый сезон в «Нетс», набирая 5,3 очка и 2,5 подбора за 14,2 минуты в среднем за матч.

Форвард был выбран 40-м на драфте-2023 НБА и перешел из «Лейкерс» в «Бруклин» в результате обмена Дориана Финни-Смита.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Тофаша» в соцсети X
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