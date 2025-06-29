«Филадельфия» отклонила опцию в контракте Лонни Уокера
Лонни Уокер станет неограниченно свободным агентом.
«Филадельфия» отказалась от опции в контракте атакующего защитника на 2,9 млн долларов, сделав его свободным агентом.
Уокер (26 лет, 193 см) в прошедшем сезоне сыграл за «Сиксерс» 20 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи при 35,4% из-за дуги.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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