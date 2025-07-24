Юристы Леброна Джеймса потребовали от ИИ-компании прекратить создание видеороликов, в которых он изображен беременным
ИИ-компанию попросили прекратить создавать видео с беременным Леброном Джеймсом.
Адвокаты звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса направили компании, работающей в сфере искусственного интеллекта, официальное письмо с требованием прекратить создание видеороликов, в которых игрок изображен беременным.
Как минимум три аккаунта в Instagram, набравшие миллионы просмотров на видеороликах с Джеймсом, созданных с помощью искусственного интеллекта, были удалены.
Отмечается, что это один из первых известных случаев, когда знаменитость угрожает судебным иском ИИ-компании за создание изображений с использованием ее образа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: 404 Media
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