Тренер «Хьюстона»: «Поставлю на нашу молодежь против любой другой в НБА»

«Рокетс» нацелены на титул.

«Мы собираемся побеждать, причем всерьез. Кевина Дюрэнта не берут, чтобы пройти в плей-офф. Не говорю, что мы прокатимся по лиге катком, но мы неплохо показали себя и в прошлом сезоне. Теперь мы должны стать только лучше. Весь период перестройки был ради этого момента.

Мы не подходили к концу прошлого чемпионата с мыслью о дальнейшей перестройке состава, но плей-офф показал, насколько мы близки. Не хотим ждать глубокого захода в эту стадию для наших парней. Приход Кей Ди задрал наш потолок, но при этом и поднял базовый уровень.

Это важнейший год для Рида Шеппарда. Справедливо сравнение его ситуации с Пэйтоном Притчардом. Тому пришлось завоевывать свои минуты. Это относится и к Риду.

С нашей задней линией было тяжело найти игровое время в прошлом году. Теперь такая возможность будет, если он ей воспользуется. Име Удока ничего не дает просто так. Его выходы на площадку будут следствием доверия. Рид делает все, что мы просим, и находится на правильном пути», – рассказал офис команды.

«Поставлю на нашу молодежь против любой другой в лиге. Амен Томпсон , Алперен Шенгюн , Джабари Смит , Тари Исон , Рид Шеппард – это целая стартовая пятерка из реальных игроков.

Но часть из них будет выходить со скамейки, потому что у нас убийственные ветераны», – заявил один из тренеров.