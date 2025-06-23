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Кендрик Перкинс: «Рокетс» абсолютно точно претендуют на титул с Кевином Дюрэнтом»

Кендрик Перкинс высоко оценивает перспективы «Хьюстона».

Клуб смог заполучить Кевина Дюрэнта, отдав Джейлена Грина и Диллона Брукса из текущего состава.

«Рокетс» абсолютно точно претендуют на титул.

Клуб выиграл этот обмен. Как «Финикс» не получил ни Джабари Смита, ни Кэма Уитмора? «Хьюстон» почти ничего не потерял. Он сохранил все, что должно помочь ему в борьбе в плей-офф.

Со всем уважением к «Оклахоме», «Рокетс» могут войти в новый сезон в качестве фаворитов на победу на Западе. Заканчивайте с разговором о возрасте Дюрэнта. Он до сих пор дает 27 очков с 50% с игры и 40% из-за дуги. По моему мнению, он лучший «скорер» в истории баскетбола. А Име Удока – один из лучших тренеров в лиге», – заключил эксперт ESPN.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat McAfee
logoДиллон Брукс
logoКэм Уитмор
logoНБА
logoХьюстон
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logoОклахома-Сити
logoКевин Дюрэнт
logoКендрик Перкинс
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