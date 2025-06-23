Кендрик Перкинс: «Рокетс» абсолютно точно претендуют на титул с Кевином Дюрэнтом»

Кендрик Перкинс высоко оценивает перспективы «Хьюстона».

Клуб смог заполучить Кевина Дюрэнта , отдав Джейлена Грина и Диллона Брукса из текущего состава.

«Рокетс» абсолютно точно претендуют на титул.

Клуб выиграл этот обмен. Как «Финикс » не получил ни Джабари Смита, ни Кэма Уитмора? «Хьюстон » почти ничего не потерял. Он сохранил все, что должно помочь ему в борьбе в плей-офф.

Со всем уважением к «Оклахоме», «Рокетс» могут войти в новый сезон в качестве фаворитов на победу на Западе. Заканчивайте с разговором о возрасте Дюрэнта. Он до сих пор дает 27 очков с 50% с игры и 40% из-за дуги. По моему мнению, он лучший «скорер» в истории баскетбола. А Име Удока – один из лучших тренеров в лиге», – заключил эксперт ESPN.