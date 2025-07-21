«Лейкерс» подпишут двусторонние контракты с Кристианом Колоко и Крисом Маноном

«Лейкерс» заключат 2 двусторонних соглашения.

Места в составе получат центровой Кристиан Колоко (216 см) и защитник Крис Манон (196 см).

Колоко провел 37 матчей за «Лейкерс » в прошедшем сезоне, набирая 2,4 очка и 2,9 подбора за 9,2 минуты в среднем в 37 матчах.

Манон отыграл 4 сезона в NCAA и не был выбран на драфте-2025. Защитник выступал за «Уорриорз» в Летней лиге.

В последнем сезоне в Вандербилте Манон набирал 6,6 очка, 3,7 подбора, 1,3 передачи, 1,7 перехвата и 1 блок-шот за 18,2 минуты в среднем.