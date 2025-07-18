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Кэм Томас на слова о «пустой» статистике: «Иди #####, Зак Лоу»

Кэм Томас резко отреагировал на критику.

Защитник «Бруклина» ждет предложений на рынке ограниченно свободных агентов. Клуб не торопится вести с ним переговоры.

Обозреватель The Ringer Зак Лоу высказался по его поводу: «У него есть фанаты и недоброжелатели. Но консенсус по поводу Кэма Томаса, если он вообще есть, следующий: единоличник с «пустой» статистикой».

«Иди ##### ты, Зак Лоу, и твой консенсус.

Это тот же консенсус от команд, которые не могут против меня защититься и сдваиваются с самого первого спорного. Почему они занимаются групповой опекой игрока, который «не слишком хорош»? Где здесь смысл?

Мы были 5-й или 6-й командой на Востоке до моей травмы и обменов. Я не могу контролировать то, что генменеджер делает с командой. Я был вторым в составе по передачам. Разыгрывающие то и дело уходили и приходили.

Видимо, никто не передавал чертов мяч, но вспоминай только меня», – отозвался Томас в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кэма Томаса
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