«Нетс» еще не приступали к серьезным переговорам с Кэмом Томасом

«Бруклин» не торопится закрывать вопрос с Кэмом Томасом.

Защитник получил квалификационное предложение на 6 миллионов долларов и вышел на рынок ограниченно свободных агентов.

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, клуб до сих пор не начинал каких-либо значимых переговоров с игроком по следующему контракту.

Защитник не вызывает интереса у других команд на рынке.

Ранее в лиге оценивали его реальную стоимость на уровне до 20 миллионов в год.

Томас (23 года, 191 см) отыграл только 25 матчей в прошедшем чемпионате, набирая 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи в среднем при 50,6% точности с игры и 34,9% из-за дуги.